Belluno, 18enne in rianimazione per una meningite

Una 18enne di Feltre è stata ricoverata in terapia intensiva per meningite: profilassi per oltre 150 persone a stretto contatto con la ragazza

Nella scorsa mattinata, una giovane studentessa 18enne residente nella località bellunese è stata trasportata al Pronto Soccorso di Feltre, dove è stata poi ricoverata in terapia intensiva con sintomi che indicavano una sospetta meningite. Le prime analisi di laboratorio hanno confermato il sospetto, diagnosticando un caso di meningite meningococcica. Il suo quadro clinico ha richiesto il trasferimento in rianimazione a scopo precauzionale.

Studentessa con meningite, avviate misure di prevenzione

Le autorità sanitarie hanno immediatamente avviato misure di profilassi per i parenti e i compagni di classe della ragazza, nonché per coloro che sono stati in stretto contatto con lei durante una serata trascorsa in una discoteca a Tonadico dove c’erano circa 300 persone. Secondo i protocolli nazionali e internazionali, è prevista la somministrazione di antibiotici come misura preventiva per coloro che hanno avuto contatti stretti con la ragazza nei sette giorni precedenti l’inizio dei sintomi. Gli ambulatori di igiene pubblica di Tonadico e Borgo Valsugana sono disponibili per fornire ulteriori informazioni e per avviare la profilassi.

Gli spostamenti della ragazza

Nel comunicato dell’Ulss Dolomiti si specifica che la giovane di diciotto anni ha frequentato le lezioni presso l’Istituto comprensivo di Primiero il sabato 16 marzo, dove è iscritta all’indirizzo turistico. Nella stessa serata, ha partecipato a un evento in discoteca a Tonadico, frequentato da circa 300 persone. Due giorni dopo, la ragazza è partita per una gita di cinque giorni in Germania insieme ai compagni di classe, conclusasi lo scorso 23 marzo. Proprio in questa data, la studentessa ha iniziato a manifestare i primi sintomi tipici della meningite, che hanno portato agli accertamenti diagnostici e al successivo ricovero nel reparto di malattie infettive a Belluno, e infine in rianimazione.

Cos’è la meningite e quali sono i sintomi

La meningite è un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, note come meningi. Può essere causata da vari agenti infettivi, tra cui batteri, virus e funghi. I sintomi caratteristici della meningite includono: febbre improvvisa e elevata, mal di testa intenso, rigidità del collo, che rende difficile abbassare il mento sul petto, sensibilità alla luce (fotofobia), nausea e vomito, alterazioni dello stato mentale, come confusione o irritabilità, e anche possibili macchie violacee o rossastre sulla pelle.