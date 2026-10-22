Raggiungere i 65 anni non significa fermare la corsa della vita ma imparare a gestire le nuove esigenze con energia e serenità. Un regime di benessere che includa movimento, relazioni sociali e una dieta equilibrata può favorire l’autonomia e la qualità del sonno elementi fondamentali per continuare a svolgere le attività amate. Per questo motivo, un approccio informato e personalizzato diventa cruciale per fare scelte consapevoli riguardo alla salute delle ossa, al supporto immunitario e alla gestione della stanchezza.

Farmacia Mia Farmacia: un punto di riferimento per gli over 65

Il network Mia Farmacia composto da quasi 300 farmacie indipendenti distribuite nel Centro Italia, si è impegnato a diventare una risorsa vicina e accessibile per chi supera i 65 anni. Il farmacista grazie alla conoscenza dei prodotti e al rapporto quotidiano con la clientela, può offrire indicazioni mirate, rispondere a domande specifiche e suggerire soluzioni adatte alle singole necessità.

Questo supporto non vuole sostituire il medico, ma aggiungere una voce esperta e facilmente raggiungibile nel territorio, favorendo un dialogo continuo tra paziente e professionista della salute.

Promozioni su integratori IBSA e la sacca omaggio

All’interno dell’Speciale Over 65 le farmacie aderenti propongono offerte dedicate su una selezione di integratori IBSA pensati per rinforzare le difese immunitarie, migliorare la densità ossea e contrastare la sensazione di affaticamento.

Oltre alle riduzioni di prezzo, è previsto un regalo speciale: una sacca contenente campioni gratuiti dei prodotti IBSA. Le sacche sono disponibili in quantità limitata e verranno distribuite fino a esaurimento scorte invitando gli interessati a presentarsi tempestivamente per non perdere l’opportunità.

Scadenza al 30 novembre 2026

L’intera iniziativa è valida fino al 30 novembre 2026. Dopo questa data, le promozioni e le sacche omaggio non saranno più disponibili, per cui è consigliabile approfittare dell’offerta il prima possibile. La tempistica limitata conferisce un carattere di urgenza positiva spingendo gli over 65 a valutare le proprie esigenze di benessere e a confrontarsi con il farmacista per individuare le soluzioni più idonee.

Come trovare la farmacia aderente e usufruire dell’offerta

Per partecipare, è sufficiente individuare la farmacia più vicina che mostri il logo con il cuore esposto in vetrina. Sul sito della rete è presente la sezione “Cerca la farmacia più vicina”, dove basta inserire il proprio comune o CAP per ottenere l’elenco dei punti vendita partecipanti. Una volta arrivati, si può richiedere la sacca omaggio, usufruire delle promozioni su integratori IBSA e usufruire di una consulenza personalizzata dal farmacista che saprà suggerire il prodotto più adatto al proprio stile di vita.