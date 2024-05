Francesco Benigno è tornato a scagliarsi contro Vladimir Luxuria. Nel corso di una lunga diretta Facebook, l’attore siciliano ha mostrato chat private e messaggi vocali.

Con una lunga diretta affidata a Facebook, Francesco Benigno è tornato a lanciare pesanti accuse a Vladimir Luxuria e all’Isola dei Famosi. L’attore palermitano non ha accettato la sua cacciata dal reality honduregno ed è infuriato soprattutto con la conduttrice. A suo dire, Vladi gli ha scagliato contro “persone del mondo gay“. Ha dichiarato:

“Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie. Poi ci sono questi giornaletti on line che dicono che sono omofobo, che sono stato asfaltato, ma a questi basta che gli dai 200 euro e scrivono”.