Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

(Adnkronos) - Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni raccolte da AdnKronos, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Anco...