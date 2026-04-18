Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi

Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi

(Adnkronos) - Tre cortei, una maratona e un raduno di motociclisti nel weekend a Roma. Due giorni di autobus deviati, rallentamenti del servizio pubblico e strade chiuse per la capitale. Oggi, sabato 18 aprile, è previsto un corteo e un raduno motociclistico. Il raduno è in programma nell’are...

(Adnkronos) – Tre cortei, una maratona e un raduno di motociclisti nel weekend a Roma. Due giorni di autobus deviati, rallentamenti del servizio pubblico e strade chiuse per la capitale.

Oggi, sabato 18 aprile, è previsto un corteo e un raduno motociclistico. Il raduno è in programma nell’area delle Terme di Caracalla e dalle 9 alle 17 è previsto il divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale) nel tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo.

Sempre nella giornata di oggi, dalle 13 alle 15, un corteo per commemorare i Partigiani caduti durante la Resistenza sfilerà da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano percorrendo via Tiburtina.

Per questo Roma Servizi per la Mobilità comunica possibili rallentamenti o deviazioni per i bus.

Nella giornata di domani, domenica 19 aprile, tra le 8 e le 11,30, è in programma l’Appia Run, con partenza alle 8 da via di San Gregorio e arrivo allo Stadio delle Terme di Caracalla. Oltre all’Appia Antica e Caracalla, tra le strade toccate dalla manifestazione ci saranno via di San Gregorio, via di Porta San Sebastiano, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, un tratto di corsia laterale di via Cristoforo Colombo, via Cilicia/via Marco Polo (direzione piazzale Ostiense), via Odoardo Beccari, viale Guido Baccelli, viale Giotto.

Le prime chiusure al traffico scatteranno un minuto dopo la mezzanotte di domenica e fino alle 14 interesseranno viale delle Terme di Caracalla (tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo) e via Antonina. Dalle 6 alle 11 divieto di transito anche in via di San Gregorio, nel tratto da via Claudia a piazza di Porta Capena, lato Colosseo.

Dalle 7 previsto poi il restringimento progressivo della carreggiata in via Cilicia, in direzione viale Marco Polo. Dalle 7,30 ulteriori chiusure al traffico lungo le strade interessate. Deviate o limitate le linee del trasporto pubblico.

Sempre domenica due cortei. Uno sfilerà tra le 13 e 15, all’Esquilino con partenza e arrivo in piazza Vittorio e percorso lungo via dello Statuto, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Mentre, dalle 15 alle 19, un altro sfilerà da piazza della Bocca della Verità a piazza di Porta San Paolo attraversando via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. Per entrambi gli eventi sono possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico.

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