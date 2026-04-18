In anteprima il video "Il prezzo è morire" di Cristina Valenti

Milano, 18 apr. (askanews) – In anteprima il video “Il prezzo è morire” il singolo inedito di Cristina Valenti che porta la firma di Gatto Panceri ed è contenuto in “SolaMente” il primo album dell’artista prodotto e arrangiato da Clemmy della Rocca, disponibile su tutte le piattaforme e gli store digitali.”Dopo il mio primo ascolto le lacrime non smettevano di scendere – racconta Cristina Valenti – il brano è stato scritto da Gatto Panceri che mi ha detto successivamente che la mia voce sarebbe stata adatta per interpretarlo e li l’emozione non ha più smesso di esistere.

Ogni volta che lo ascolto e che lo canto devo concentrarmi per non commuovermi. Grazie Gatto.””Purtroppo ancora oggi molti uomini hanno un’idea distorta e denigrante delle donne: fraintendono i loro gesti, non le rispettano e in molti casi alcune pagano con la vita il prezzo più alto. Quando ho scritto questa canzone – afferma Gatto Panceri – pensavo di inciderla io, ma mentre registravo nel mio studio sentendo la splendida voce di Cristina Valenti, corista per alcuni brani del mio nuovo disco, gliel’ho fatta ascoltare.

Se n’è subito innamorata e l’ho fatta provinare: la sua interpretazione mi ha emozionato profondamente. Il testo racconta di una donna che cerca di capire perché certi uomini non colgano il senso più nobile dell’essere donna; per questo la canzone acquista ancora più valore se interpretata da una voce femminile e intensa come la sua.

Un grazie speciale anche a Clemmy della Rocca per il bellissimo arrangiamento musicale.”Ecco la tracklist dell’album: “Mi prendi”, “Solamente io”, “Il prezzo è morire”, “Devi venire”, “Bla Bla Bla”, “Il problema non mi sfiora”, “In prima classe”, “Battiti” e “Vai via”.Il video girato nello studio Diamante di Gatto Panceri, regia di Ale Bellotto, è un video naturale e molto intenso per donare, a chi lo vede, il cuore con cui è stato realizzato il brano cercando di far arrivare la stessa emozione e passione.Cristina Valenti è nata a Varese. Showgirl, performer e vocal coach, si è laureata in canto moderno, jazz e pianoforte complementare alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Nella sua carriera ha cantato alcune sigle di cartoni animati come i Digimon, Guru Guru e Vampiriani poi in onda sulle reti Rai. Selezionata per il tour italiano di “Sanremo Off”, canta alcune canzoni della storia del Festival di Sanremo interpretando, tra gli altri, brani di Antonella Ruggiero ed Elisa.Corista in alcuni tour con Eros Ramazzotti, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi e Riccardo Fogli, Cristina Valenti ha calcato palchi live in concerti anche con Gatto Panceri e Franco Fasano dedicati alla musica italiana e ha vinto, rappresentando l’Italia, il Festival George Grigoriu in Romania. Nel ruolo di Lorella è star del musical Sanremo Musical di Isabella Biffi. Attualmente insegnante presso la Pop Music School di Paolo Meneguzzi.