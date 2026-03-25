Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: Ã¨ grave

(Adnkronos) – Choc in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente poco prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione avvenuta stamani a Trescore Balneario, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa.

L’insegnante è stata portata in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. I ragazzi, fa sapere la scuola, usciranno regolarmente alle 13.40.

L’accoltellamento è avvenuto “quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie”, ricostruisce BergamoNews, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio.

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