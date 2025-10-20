Berlusconi: nasce la fondazione di Barbara, centrali i temi dell’educazione e della cultura

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - È stata costituita la Fondazione Barbara Berlusconi, con sede a Milano. La Fondazione nasce da un principio cardine: la libertà dell’individuo come diritto naturale e inalienabile. Un principio che guida soprattutto due filoni di intervento: educazio...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – È stata costituita la Fondazione Barbara Berlusconi, con sede a Milano. La Fondazione nasce da un principio cardine: la libertà dell’individuo come diritto naturale e inalienabile. Un principio che guida soprattutto due filoni di intervento: educazione e cultura.Sul fronte educativo, la Fondazione riafferma la libertà delle famiglie e dei loro figli a ricevere un’educazione libera, personalizzata coerente con i propri valori e inclinazioni.

Su questo principio saranno realizzati convegni, ricerche e i progetti mirati. Un focus centrale sarà, poi, dedicato alla sensibilizzare l’ opinione pubblica sull’abuso precoce di smartphone e social media.

Nel campo culturale, la Fondazione intende sostenere le eccellenze artistiche italiane. Si propone di rimettere al centro dell’agenda pubblica e privata l’unicità della nostra cultura, sostenendo anche quelle realtà virtuose spesso dimenticate o marginalizzate.

Infine, la Fondazione promuoverà’ anche convegni, premi, osservatori e iniziative divulgative su temi economici, per contribuire a formare una nuova generazione consapevole del valore della libertà individuale ed economica.

La Fondazione ha già deliberato tre iniziative:

1-Aiutare ragazzi con disturbi dell’apprendimento attraverso le attività di sostegno che si svolgono in collaborazione con l’ impresa sociale “Ver”.

2-Sostenere con convinzione il progetto “Patto per la grande Brera”, un’operazione culturale strategica non solo per Milano, ma per l’Italia.

3- In collaborazione con una prestigiosa scuola inglese promuovere uno studio internazionale sull’impatto dei telefonini e i social sugli adolescenti.

Barbara Berlusconi, e’ da anni impegnata nel sostegno di attività sociali e culturali. Attualmente è amministratore di H14, membro del consiglio di amministrazione della Scala e comproprietaria di gallerie di arte contemporanea presenti a Milano e a Londra.