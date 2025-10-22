Berlusconi: Ronzulli, 'troppo tardi parola fine su vicenda lunga e dolorosa'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Dopo anni di accuse infondate, menzogne, processi ingiusti e strumentalizzazioni politiche, la Corte di Cassazione riporta la storia su un piano di realtà e di verità. Non c'è mai stato alcun legame tra il presidente Berlusconi e Cosa nost...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Dopo anni di accuse infondate, menzogne, processi ingiusti e strumentalizzazioni politiche, la Corte di Cassazione riporta la storia su un piano di realtà e di verità. Non c'è mai stato alcun legame tra il presidente Berlusconi e Cosa nostra. Né mai avrebbe potuto esserci, dal momento che i Governi Berlusconi sono sempre stati in prima linea nella lotta a ogni forma di criminalità organizzata.

Purtroppo la parola fine su questa vicenda lunga e dolorosa arriva troppo tardi, confermando ciò che era evidente a tutti: non c'è stata alcuna ombra su una storia politica, quella di Berlusconi e Forza Italia, fatta di grandi successi e di obiettivi raggiunti sempre e solo nell'interesse dell'Italia e degli italiani”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.