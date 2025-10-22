Berlusconi: Zanettin, 'finalmente parola fine a teoremi infondati e ideologici'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La Cassazione ha finalmente chiarito ciò che per la comunità di Forza Italia e per tutte le persone di buon senso è sempre stato evidente: non è mai esistito alcun legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Anch...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "La Cassazione ha finalmente chiarito ciò che per la comunità di Forza Italia e per tutte le persone di buon senso è sempre stato evidente: non è mai esistito alcun legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Anche se nessuna sentenza purtroppo potrà restituire al presidente Berlusconi il tempo e la serenità che gli sono stati sottratti per anni, sulla base di teoremi giudiziari tanto infondati quanto ideologici, finalmente si mette la parola fine a una lunga persecuzione politica e giudiziaria.

Con questa pronuncia si rende giustizia non solo alla sua memoria ma anche a tutti coloro che hanno sempre creduto in lui”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.