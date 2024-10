Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una coppia? Ecco un nuovo capitolo romantico a Ballando.

Milly Carlucci, vero e proprio artefice dell’amore, ha assistito alla nascita di numerose relazioni nella trasmissione "Ballando con le Stelle", e anche in questa edizione sembra che qualche sentimento stia emergendo. Tutto è iniziato quando, il mese scorso, Angelo Madonia ha condiviso su Twitter...

Milly Carlucci, vero e proprio artefice dell’amore, ha assistito alla nascita di numerose relazioni nella trasmissione “Ballando con le Stelle”, e anche in questa edizione sembra che qualche sentimento stia emergendo. Tutto è iniziato quando, il mese scorso, Angelo Madonia ha condiviso su Twitter la percezione di una potenziale coppia, accompagnando il suo messaggio con un’emoji icastica. Successivamente, ho esaminato i partecipanti e i ballerini presenti e ho ipotizzato che i possibili innamorati potrebbero essere Bianca Guaccero e Giovanni Pernice o anche Tommaso Marino con Sophia Berto.

È possibile che tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sia sbocciato un amore durante le esibizioni di “Ballando con le Stelle”?

Nella serata di ieri, la conduttrice e il ballerino proveniente da “Strictly Come Dancing” hanno impressionato con un moderno sulle note della canzone “Nei giardini che nessuno sa”. La loro esibizione si è distinta come la più emozionante, tanto che la giuria li ha premiati con un punteggio altissimo di 50. La loro intesa è stata evidente a tutti, ma è stata Rossella Erra a sollevare il sospetto che tra Bianca e Giovanni ci possa essere una connessione speciale.

“Ti piacerebbe vedere tutti sereni, ma ora è giunto il tuo momento di gioire! Meriti di essere felice e noto come Giovanni ti sta supportando. Quell’abbraccio… e gli attimi che vivete in sala. Godetevi questo momento e condividetelo con noi. […] Il mio è un inno all’amore. C’è una coppia che esprime delicatezza nei suoi sentimenti, alla ricerca della felicità. Non posso resistere quando si crea una magia, che va oltre la pista e si sviluppa anche fuori”.

Insomma, Bianca Guaccero ha fatto un’ottima scelta partecipando a “Ballando”.