Biden: Ho sentito Trump, sarà transizione ordinata e pacifica

Washington, 7 nov. (askanews) – “Una cosa che spero possiamo fare, indipendentemente da chi avete votato, è vederci non come avversari, ma come colleghi americani abbassiamo la temperatura spero anche che si possa mettere a tacere la questione dell’integrità del sistema elettorale americano: è onesto, equo e trasparente”. Così il presidente usa Joe Biden parlando alla nazione all’indomani della vittoria alle elezioni presidenziali del repubblicano Donald Trump.

“Ieri ho parlato con il Presidente eletto Trump per congratularmi con lui per la sua vittoria – ha aggiunto – e gli ho assicurato che avrei diretto la mia intera amministrazione a lavorare con questa squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata questo è ciò che il popolo americano merita”.