Il presidente uscente Biden a colloquio con il Papa: insieme per trovare la pace

Il presidente uscente Biden a colloquio con il Papa: insieme per trovare la pace

Biden telefona a Papa Francesco, insieme per trovare la pace nel mondo durante le feste, inoltre il Presidente USA visiterà Roma a gennaio 2025.

Joe Biden ha telefonato a Papa Francesco, il presidente americano ha deciso di alzare la cornetta e di parlare con Sua Eminenza. Questa telefonata potrebbe anche essere una delle ultime, dato che dal 20 gennaio prossimo verrà succeduto al potere da Donald Trump.

Colloquio per la pace

Il tema centrale della telefonata è stato il discutere degli sforzi, che saranno necessari, da mettere in campo per trovare la pace nel mondo in questi momenti di festa.

Joe Biden ha ringraziato il Papa per il suo continuo sostegno sull’avanzamento dei diritti umani e per sostenere le libertà religiose. In questo clima, il presidente americano ha accettato anche l’invito a venire a visitare Roma il mese prossimo.

In Italia dal 9 al 12 gennaio

Joe Biden visiterà l’Italia, assieme alla moglie Jill, per l’ultima volta in qualità di massima carica istituzionale americana, dal 9 al 12 gennaio, quattro giorni in cui avrà anche modo di discutere con i politici dei rapporti tra Usa e Italia.

Il 10 gennaio è la data fissata per la visita in Vaticano al Papa un momento sicuramente toccante per il Presidente visto l’ottimo rapporto di stima e fiducia intercorso tra i due in questi 4 anni di presidenza degli Stati Uniti d’America.