Un Capodanno segnato da incidenti e feriti

Il passaggio al nuovo anno in Italia ha portato con sé un bilancio drammatico, con un totale di 309 feriti, di cui 69 ricoverati. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto ai 274 feriti registrati lo scorso anno. La Polizia di Stato ha riportato che, tra i feriti, si contano 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, un dato in linea con quello del 2024. Tuttavia, la situazione è particolarmente preoccupante per quanto riguarda i minori, con 90 feriti rispetto ai 64 dell’anno precedente.

Aumento dei feriti gravi e degli arresti

Il numero di feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, ha visto un aumento rispetto all’anno scorso. Tra i casi più gravi, un ragazzo di 20 anni è stato colpito all’addome da un proiettile durante i festeggiamenti e attualmente si trova in rianimazione al Policlinico di Bari. Altri incidenti hanno coinvolto un uomo con un trauma all’occhio a causa dello scoppio di un bengala e diversi minori assistiti per traumi legati all’uso di petardi e abuso di alcol. In totale, sono stati registrati 36 feriti a Napoli e provincia, inclusi un bimbo di due anni e due persone ferite da colpi d’arma da fuoco.

Interventi delle forze dell’ordine e incendi

Le forze dell’ordine hanno effettuato un numero record di controlli durante la notte di Capodanno, con 28.200 persone controllate e 146 arresti. Milano ha visto il maggior numero di controlli, con 7.500 persone verificate. Gli incendi legati ai festeggiamenti sono stati numerosi, con 882 interventi dei vigili del fuoco, un aumento di 179 rispetto all’anno precedente. La Lombardia ha registrato il numero più alto di incendi, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nonostante l’alto numero di incidenti, fortunatamente non si segnalano morti.