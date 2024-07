Era la notte fra lo scorso sabato e domenica quando, a Villabate, si è verificato il tremendo incidente stradale che ha sconvolto per sempre la vita di una famiglia. Aurora, bimba di soli 3 anni, non ce l’ha fatta.

Bimba morta a Villabate: l’incidente

La piccola Aurora, bambina di soli 3 anni, era rimasta vittima del sinistro in via Natta avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Villabate, quando l’auto guidata dal padre è improvvisamente uscita di strada prima di schiantarsi contro un muretto. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, nonostante la corsa disperata verso l’ospedale Buccheri La Ferla.

Bimba morta a Villabate, parla la zia: il messaggio social

A pochi giorni dalla sua scomparsa, la zia della bimba ha lasciato un dolce messaggio sul proprio profilo Facebook, dedicato proprio ad Aurora: “Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l’anima. Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri, “è la tua fotocopia”, mi dicevano. Il sole della famiglia, non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge… ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori angelo bello“.