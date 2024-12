Bitcoin, valore alle stelle, superati i 100 mila dollari, è svolta storica

Trainata dall’entusiasmo per Trump e dall’adozione degli ETF spot, la criptovaluta nata dai cypherpunk conquista il cuore della finanza globale. In Italia 3,6 milioni di persone la usano

Bitcoin oggi ha superato i 100.000 dollari, segnando un traguardo storico per la regina delle criptovalute. Il progetto nato nel 2008 da Satoshi Nakamoto si è trasformato da esperimento underground a colosso della finanza globale. Questo record arriva in concomitanza con l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, che ha promesso di rendere il paese la capitale mondiale delle criptovalute.

Bitcoin valore oltre i 100 mila dollari, gli scenari

A spingere questa crescita ci sono anche l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin e l’adozione da parte di istituzioni come BlackRock, che ha portato il suo fondo iShares Bitcoin Trust a superare in capitalizzazione l’iShares Gold Trust, consolidando Bitcoin come nuovo “oro digitale“.

Secondo l’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, in Italia sono 3,6 milioni le persone che possiedono asset digitali, segno di un’adozione sempre più capillare. Anche se di recente – mentre altri Paesi come la Svizzera spingono per la sua diffusione – il Governo ha iniziato a valutare l’aumento della tassazione delle valute digitali. Parallelamente al suo valore, oggi cresce il dibattito: il successo finanziario di Bitcoin promuove davvero la sua adozione pratica o sta allontanandosi dai principi della blockchain.