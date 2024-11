Black Friday vs Cyber Monday: quali sono le differenze e migliori offerte

Il Black Friday e il Cyber Monday sono due degli eventi più attesi ogni anno, da milioni di persone, in ogni parte del mondo. Occasione perfetta per acquistare ciò che si desidera da tempo, a prezzo scontato, tra i due eventi vi sono differenze sottili.

Black Friday vs Cyber Monday

Dal modo in cui questi due eventi hanno avuto origine, dalle giornate ad essi dedicate e dalle categorie proposte in promozione, il Black Friday e il Cyber Monday si presentano come due occasioni speciali molto simili tra di loro eppure diverse allo stesso tempo.

Indipendentemente da queste sottili quanto importanti differenze, milioni di persone, da ogni parte del mondo, sfruttano queste due imperdibili giornate a caccia di offerte vantaggiose, su categorie disparate per il Black Friday, e sull’elettronica e la tecnologia, principalmente, per il Cyber Monday.

Nelle prossime settimane, sicuramente, ci troveremo di fronte ad occasioni imperdibili, ma il nostro consiglio è quello di ponderare sempre gli acquisti. Ad esempio, potreste valutare l’idea di fare una lista delle cose veramente essenziali e stabilire poi un budget in modo da non sperperare il denaro o spendere più di quanto ci si possa permettere.

Black Friday vs Cyber Monday: le origini

Il Black Friday ha origine negli Stati Uniti, negli anni ‘50 del secolo scorso, e si celebra ogni anno il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento, che cade ogni ultimo giovedì di novembre. Oggi, il Black Friday è un evento globale che apre, in modo non ufficiale, la stagione dello shopping natalizio, con offerte vantaggiose anche online e non solo nei negozi fisici, come accadeva una tempo.

Il Cyber Monday sembrerebbe essere nato solo recentemente e, più precisamente, nel 2005, su iniziativa di alcuni negozi virtuali, Amazon incluso, per incentivare gli acquisti a distanza. L’evento si celebra il lunedì successivo alla Festa del Ringraziamento. Inizialmente nato come evento esclusivamente virtuale, ad oggi, sono numerosi anche i negozi fisici che vi aderiscono.

Le promozioni di entrambi gli eventi hanno una durata variabile. Su Amazon, ad esempio, il Black Friday inizierà il 21 novembre e si concluderà il 2 dicembre, nello stesso giorno in cui avrà inizio il Cyber Monday, che però durerà solo 24 ore.

Black Friday vs Cyber Monday: le promozioni di Amazon

Se per il Cyber Monday dovremo aspettare ancora qualche settimana, i clienti Amazon Prime, in questi giorni, hanno l’opportunità di aderire anticipatamente ad alcune promozioni per il Black Friday, nonostante l’evento si aprirà ufficialmente tra qualche giorno. Vediamo alcune delle offerte più interessanti.

