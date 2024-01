Stivaletti Chelsea: come sceglierli e indossarli

Gli stivaletti Chelsea completano il look di ogni uomo e donna. Scopriamo insieme come indossarli con stile.

Gli stivaletti Chelsea, noti per il loro design versatile ed elegante, hanno resistito al passere del tempo e ai diversi trend della moda. Ad oggi, sono un must have sia di uomini che di donne. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come indossarli con stile e dove acquistare, online, i modelli migliori.

Stivaletti Chelsea

Apprezzati sia dagli uomini che dalle donne, gli stivaletti Chelsea sono disponibili in una varietà di stili, prodotti, ormai, da marchi diversi, con caratteristiche peculiari, volte a completare il look di chi li indossa, a prescindere che sfoggi un look casual o formale.

Resi iconici dai Beatles, i Rolling Stones e la supermodella Jean Shrimpton, gli stivaletti Chelsea devono l’orgine del loro nome al quartiere esclusivo di Londra, Chelsea, dove divennero popolari tra gli anni ‘50 e ‘60. Gli stivaletti nascono da un’idea di J. Sparkes Hall, uno dei calzolai della regina Vittoria, che li ha progettati affinché fossero facili da togliere e indossare, originariamente, per camminare e andare a cavallo.

Stivaletti Chelsea: come indossarli

Dall’epoca vittoriana fino ai nostri giorni, gli stivaletti Chelsea rimangono un’icona di stile, comoda e funzionale, apprezzata sia dagli uomini che dalle donne, per completare sia i look formali che i look casual, indipendentemente dal design scelto dato che, nel tempo, questo si è evoluto, tuttavia, prestando fede al modello originale.

Tipicamente realizzati in pelle, con tacco basso e punta arrotondata, è il pannello laterale elastico a distinguere gli stivaletti Chelsea dagli altri stivaletti, diventando, con il tempo, un’alternativa a moltissimi stili di scarpa, tra cui scarpe brogue, mocassini e scarpe da ginnastica.

Per chi ama il look casual, potrà provare ad indossare gli stivaletti Chelsea sotto ad una gonna midi o ad un paio di jeans, crop o con orlo sfilacciato. La regola vale anche nel caso si indossassero jeans super skinny! E’ sempre preferibile lasciare i jeans al di fuori dello stivaletto! Nel caso si indossi un maglione a collo alto, invece, gli stivaletti Chelsea renderanno l’outfit più elegante.

Stivaletti Chelsea: i modelli migliori su Amazon

Queste idee di abbinamento valgono sia per gli uomini che per le donne, con i primi che hanno la possibilità di sbizzarrirsi anche un po’ di più. Gli stivaletti Chelsea, in ogni caso, restano un must have alla moda e alternativo, sia per le occasioni formali che per le occasioni informali. E, se siete alla ricerca di qualche idea, su Amazon si possono acquistare tantissimi modelli, alla migliore offerta.

BRITISH PASSPORT I Stivaletti Uomo Invernali Modello Chelsea Boot in Pelle di Vitello | Calzata Regolare Suola in Cuoio e Gomma

Ideati per l’uomo, questi stivaletti Chelsea sono stati realizzati in pelle di vitello pregiata e sono caratterizzati da una suola in cuoio e una gomma antiscivolo. Come per tutti i modelli di stivaletti Chelsea, anche questo può essere indossato sotto ad un look formale o casual, unendo praticità ed eleganza. Prodotto in Italia, questo stivaletto è flessibile, durevole, perfetto e leggero.

QUEEN HELENA Stivaletti Stivali Bassi di Pelle Chelsea con Tacco Invernali Zip nel Retro Plateau Casual Donna RT2469

Uno stivaletto comodo, che calza regolarmente, con uno stile classico che, tuttavia, può essere indossato anche sotto ad un look formale, realizzato in vera pelle, una comoda suola in gomma e chiusura con zip. Lo stivaletto è pensato per la donna e per la stagione autunno – inverno.

QUEEN HELENA Stivaletti Chelsea con Tacco Basso Donna X29-91

Come ultimo modello, ve ne proponiamo uno che è stato prodotto dallo stesso marchio del modello precedente, tuttavia, con uno stile diverso. Pensato per la donna, questo stivaletto ha una tomaia e una fodera in ecopelle e una comoda suola in gomma. La calzata degli stivaletti è regolare e, come sempre, doneranno al vostro look quel tocco di eleganza o sportività in più, a seconda dello stile indossato.

