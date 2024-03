La prestigiosa casa di moda Valentino ha ufficialmente annunciato la nomina di Alessandro Michele come Direttore Creativo.

Valentino, il nuovo direttore creativo è Alessandro Michele

Questo annuncio segna l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, con l’obiettivo di mantenere vivi i valori e il patrimonio distintivo della Maison a livello mondiale. Michele entrerà in carica il 2 aprile, e la sua prima collezione, la Spring/Summer 2025, sarà presentata alla Paris Fashion Week. La decisione arriva poco dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli, che ha lavorato per la Casa di moda dal 2008. Michele lavorerà a Roma, la città simbolo della Maison, dove è stata fondata nel 1960.

Le parole di ringraziamento e gratitudine di Michele evidenziano l’onore di far parte di Valentino e l’impegno nel portare avanti l’eredità della Maison.

Valentino, chi è il nuovo direttore creativo della celebre casa di moda?

L’ex Direttore Creativo, Piccioli, ha salutato la sua lunga permanenza in Valentino con emozione e ringraziamenti per l’opportunità ricevuta. Il suo contributo alla Maison è stato rivoluzionario e coraggioso, improntato alla creazione di sogni senza mai perdere il contatto con la realtà.

Rachid Mohamed Rachid, Chairman di Valentino, ha espresso grande fiducia nelle capacità di Michele, sottolineando le ambizioni di eccellenza della Maison. Si prevede che Michele continuerà a elevare il marchio Valentino a nuove vette di bellezza e successo, mantenendo intatta l’identità unica della Maison de Couture italiana.