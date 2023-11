Per quanto esso rappresenti una forma d’arte che dà la possibilità di sperimentare, si tratta di un settore altamente competitivo e per riuscire ad emergere, creandosi il proprio spazio, è richiesto grande impegno, determinazione e creatività.

Al tempo stesso, intraprendere un percorso di alta formazione permette di avere un buon punto di partenza.

Chi è il fashion designer

Il fashion designer è la mente creativa e artistica del complesso scenario della moda. Questo professionista svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda la creazione, la progettazione e lo sviluppo di capi d’abbigliamento, che prendono vita dalla sua straordinaria creatività: lo stilista è, infatti, in grado di interpretare le nuove tendenze, con l’obiettivo di realizzare qualcosa di dinamico e distintivo, capace di affascinare i consumatori.

Nel momento in cui si deve dare vita a un’idea, tutto ha inizio con la creazione di schizzi e bozzetti, dove viene proposto il concept iniziale della collezione. In seguito, l’attenzione si pone sulla scelta dei tessuti e materiali più adatti per la realizzazione del progetto. Una volta che questi due compiti sono stati svolti, il designer si focalizza sull’esecuzione dei campioni, ovvero prototipi fisici dei capi precedentemente disegnati, per valutare l’effettiva estetica e praticità.

È bene sottolineare che il fashion designer non lavora in maniera isolata: collabora con stilisti, sarti, modelli e fotografi per riuscire a dare vita ai progetti ideati, presentandoli poi al pubblico tramite sfilate, riviste e eventi pubblicitari.

Da dove cominciare

Indubbiamente, il primo motivo per cui si desidera lavorare nel campo del fashion è una forte passione per la moda, accompagnata da una spiccata vena creativa: entrambi questi elementi permettono di creare una base solida che dà la possibilità di muovere i primi passi in questo tipo di industria.

Sorge quindi spontaneo chiedersi come diventare fashion designer: per costruire un futuro in questo ambito, è necessario intraprendere un percorso di formazione inerente al proprio interesse specifico, attraverso il quale vengono apprese le conoscenze essenziali. In aggiunta, si mira ad acquisire determinate abilità interdisciplinari, che spaziano dalla rappresentazione digitale alle capacità manuali basiche per rimanere al passo con le ultime novità.

Per lavorare nel fashion design si possono intraprendere due percorsi diversi:

si può scegliere un corso di laurea offerto da università o istituti , pubblici e privati, che offrono programmi di durata variabile dedicati al fashion design e discipline interconnesse;

offerto da o , pubblici e privati, che offrono programmi di durata variabile dedicati al fashion design e discipline interconnesse; se si desidera una formazione completa ma maggiormente flessibile, i corsi professionali offrono un progetto didattico che fornisce tutte le competenze necessarie.

