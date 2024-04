Interpretando il desiderio di unicità e originalità dei propri clienti, Mimanera (www.mimanerashop.com) è un’azienda italiana che ha saputo affermarsi come un autentico punto di riferimento nel panorama delle sneakers personalizzate. Grazie a un team di esperti creativi, dà forma a calzature davvero irripetibili, dedicate a tutti coloro che amano vivere la vita senza regole. Si trasformano, così, in delle autentiche opere d’arte da indossare ai piedi.

Nello spazio di qualche istante sul sito ufficiale, i clienti possono accedere ad un universo di opportunità. S’incontrano, infatti, tantissimi modelli di sneakers 100% hand made e originali, che spaziano dalle Adidas Superstar alle Converse Platform, dalle Nike Air Force 1 alle Vans Old Skool. A ciò si uniscono speciali scarpe da sposa comode, da sfoggiare durante il grande giorno per conferire un tocco unico al proprio look.

Praticamente infinite, naturalmente, sono anche le opzioni di personalizzazione tra cui i clienti possono scegliere: borchie, pizzo, strass, tessuti laminati e animalier, Swarovski e glitter. È possibile, inoltre, aggiungere lacci particolari, scritte e decorazioni extra, così da rendere le sneakers ancora più speciali.

Dietro alla realizzazione delle calzature, non a caso, c’è l’esperienza di un team di professionisti e creativi, con una spiccata dote per l’artigianalità, una prerogativa tipica del Made in Italy.

Per ciò che riguarda gli acquisti online, si verificano in pochissimi passaggi. Una volta trovato il modello ideale basta procedere con il pagamento. Le modalità di transazione implementate pongono l’utente al riparo da qualsiasi pericolo: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, Scalapay, Postepay e contrassegno.

Le spedizioni sono assicurate e si realizzano in tempi brevi. I costi di consegna si azzerano per importi superiori a 79 euro ed è prevista, in aggiunta, l’opportunità di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento del viaggio grazie all’apposito codice per il tracking fornito al momento dell’ordine.

L’obiettivo di Mimanera, sin dagli inizi dell’attività, è sempre stato quello di combinare artigianalità e innovazione. La stessa storia dell’azienda è quella di un vero e proprio colpo di genio. La prima personalizzazione effettuata nel 2010, in un piccolo garage di Cattolica (Rimini), ebbe un successo immediato. Il risultato? Il brand oggi è apprezzato anche oltre i confini nazionali. Mentre nel 2021 è stato inaugurato uno shop all’interno del Mall of Emirates di Dubai.

L’ultima tappa dell’evoluzione aziendale? È il progetto Mimanera Studio, la private label del brand, lanciato nel 2022. Nonostante l’obiettivo sia sempre quello di creare delle calzature uniche e irripetibili, ciò che viene offerto va al di là della semplice attività di personalizzazione. I clienti possono approfittare di autentiche opere d’arte da indossare ai piedi, che simboleggiano la perfetta unione fra infiniti anni di esperienza nel mondo calzaturiero e un’autentica passione per l’innovazione.