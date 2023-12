Grandi o piccole, da ufficio o per il tempo libero, le borse a tracolla sono certamente uno dei modelli ai quali è impossibile rinunciare; consentono di coniugare praticità e stile anche in contesti professionali e lavorativi, così come durante gli impegni quotidiani o le occasioni di svago. Al pari di altri tipi di ‘bag’, il loro design asseconda l’evoluzione di mode e tendenze, adeguandosi ai trend in voga di anno in anno.

Un modello molto versatile

La borsa a tracolla è un classico che viene declinato nelle forme e nei modi più disparati; i modelli più chic sono piccoli e compatti, ricchi di dettagli preziosi e perfetti per completare al meglio un elegante look da sera; quelle leggermente più grandi (baguette bag, hobo bag e altre), sfruttabili anche a fini pratici (portare con sé qualche accessorio come portafogli, astuccio per occhiali e simili), sono indicate soprattutto per il tempo libero, brunch, aperitivi ed altre occasioni non particolarmente formali. Le borse a tracolla più grandi – come, ad esempio, le tote bag – abbinano in egual misura design di tendenza e funzionalità; si tratta di modelli capienti, al cui interno trovano posto tasche e scomparti; per questo possono essere portate anche a lavoro o in ufficio.

Insomma, esiste una borsa a tracolla donna per ogni occasione, come dimostrano le tante opzioni presenti nello shop online di un brand affermato quale Carpisa.

Collezioni autunno-inverno: le borse a tracolla di tendenza

Le più prestigiose firme dell’alta moda dedicano da sempre grande attenzione alle borse da donna; dalle collezioni autunno-inverno 2023-2024 sono emerse diverse proposte interessanti, a partire dalla Arqué bag di Praga, un modello a mezza luna, disponibile in diversi colori, tra cui cuoio e nero.

Anche Celine punta su un modello elegante, raffinato e vagamente minimal: la nuova borsa Ava è in stile ‘hobo’ e si contraddistingue per il design sobrio, impreziosito da pochi ma ricercati dettagli di stile, oltre all’inconfondibile monogramma. Gucci, di contro, ripropone un grande classico della produzione più o meno recente: la Horsebit Chain sintetizza tutti gli stilemi del marchio, declinandoli in proposte che spaziano dalle versioni da sere a quelle più informali da giorno.

Bottega Veneta, invece, ha lanciato un nuovo modello di It Bag, una variazione sul tema HOP bag in pelle con pattern intrecciato; dal classico ed elegante marrone cioccolato al vivace verde acqua, viene proposta in varie colorazioni, tra cui scegliere in base allo stile che si preferisce.

La ‘Voyou’ disegnata da Givenchy, invece, è una shopper declinata anche in formato mini con una sgargiante finitura color oro, elegante e versatile: perfetta per outfit eleganti e ricercati quanto per look informali.

Più originale la proposta di Burberry che, con la cartella a tracolla Chess, riporta in auge un lussuoso rivestimento di cavallino viola; infine Valentino, attraverso l’originale VLogo Moon bag, propone una borsa a tracolla elegante ma disinvolta, che sintetizza al meglio lo spirito della Maison.

In generale, la moda autunno-inverno 2023-2024 sembra prediligere i modelli di piccole e medie dimensioni, con una tracolla non troppo lunga che consenta di portare la borsa poco sotto la spalla. Questo tipo di trend si salda ad una diffusa propensione per i volumi generosi, anche in relazione a modelli tradizionalmente mai troppo grandi; in aggiunta, le borse a tracolla diventano sempre più un’affermazione di stile, un accessorio attraverso il quale esprimere al meglio la propria personalità. Naturalmente, una borsa non deve essere soltanto ‘trendy’ ma adatta alla circostanza in cui viene indossata e, se necessario, funzionale a specifiche esigenze come nel caso dei modelli a tracolla da ufficio o da lavoro.