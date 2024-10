Blinken esorta Israele verso la normalizzazione saudita

Tel Aviv, 23 ott. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è rivolto ai giornalisti a Tel Aviv prima di partire per l'Arabia Saudita dicendo che nella regione esiste "un'incredibile opportunità di muoversi in una direzione totalmente diversa, una che effettivamente fornisca ...

Tel Aviv, 23 ott. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è rivolto ai giornalisti a Tel Aviv prima di partire per l’Arabia Saudita dicendo che nella regione esiste “un’incredibile opportunità di muoversi in una direzione totalmente diversa, una che effettivamente fornisca in modo duraturo la sicurezza di Israele, per il suo posto nella regione, un paese integrato, che lavora con i suoi partner arabi”, riferendosi a possibili colloqui di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. Inizialmente il tour regionale di Blinken prevedeva una tappa in Giordania per oggi.