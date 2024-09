Boccia dà un'intervista a La Stampa, sostenendo che Meloni ha un atteggiamento sessista nei suoi confronti.

Durante un colloquio con La Stampa, Maria Rosaria Boccia ha attribuito alla premier Giorgia Meloni comportamenti sessisti rivolti a lei, descrivendola come “l’altro individuo” nel rapporto con il ministro Gennaro Sangiuliano. Boccia sostiene: “Chi rivendica i valori femminili possiede il privilegio e l’obbligo di difendere la propria dignità, esattamente come ha fatto l’altro individuo (Meloni, ndr) terminando una relazione profonda tramite un post sui social media, in seguito all’infrazione del proprio amore da parte del partner (Giambruno, ndr). Mi domando perché venga presa di mira con prepotenza, identificata senza nominare il mio nome e cognome”. Per Boccia l’incertezza sorge su perché ha iniziato a documentare tutto a partire da un determinato momento: “perché il ministro mi ha detto qualcosa che mi ha particolarmente scosso: ‘io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno avallerà ciò che dirai'”, spiega Boccia sulla motivazione che l’ha spinta a conservare le prove delle sue interazioni con il ministro della Cultura e del suo ruolo presso il ministero. Quando ha pronunciato questa frase? “A fine luglio”. Possiede altre tracce, come registrazioni audio, video? “Ho solo documenti per attestare la veridicità di una donna che altrimenti non sarebbe stata presa in considerazione”. “Chi sono i reali estorsori all’interno degli edifici governativi? Ho sentito discorsi e letto messaggi di individui che, a mio avviso, hanno estorto il ministro”, chiarisce Boccia sull’accusa che Sangiuliano sarebbe “vittima di estorsione. Lui dovrebbe essere colui a rivelare l’identità di queste persone. Posso affermare che si tratta di direttori di settimanali”, aggiunge. Il ministro è vittima della politica? “Dovreste rivolgere sempre la domanda a lui”. Riguardo ai documenti conservati, implicano altri politici, ministri, la premier Meloni? “Ero in stretta comunicazione con il ministro”.

“Ho preso parte a chiamate telefoniche e ho analizzato messaggi”, afferma, rispondendo a una domanda. Boccia sottolinea inoltre che le operazioni svolte insieme a Sangiuliano non erano tutte strettamente correlate con il suo incarico ministeriale. “Abbiamo anche effettuato spostamenti di natura personale. Ad esempio, abbiamo assistito a un concerto dei Coldplay, così come a quello de Il Volo. Abbiamo viaggiato in auto da Roma fino a Pompei. Abbiamo partecipato a miei eventi personali e riservati, ai quali lui ha scelto di prendere parte. Un evento si è svolto presso la base dell’Aeronautica a Roma”. Come può provare questi viaggi? “Ho foto, registrazioni video e conversazioni con coloro che erano lì ad accoglierci. Per esempio, al concerto de Il Volo c’era il capo della segreteria e un suo amico che ci aspettavano”, aggiunge.