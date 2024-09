Boccia non si presenta a CartaBianca: ecco il motivo e la risposta di Berlinguer.

L'imprenditrice Maria Rosaria Boccia ha rinunciato all'ultimo minuto alla sua intervista nel programma "È Sempre CartaBianca", nonostante avesse precedentemente accettato e proposto di partecipare alla discussione con gli altri ospiti. La conduttrice Bianca Berlinguer ha rivelato l'incidente, spiegando che Boccia ha sostenuto che lo staff non era abbastanza informato sul suo caso. Boccia ha promesso di tornare la settimana successiva. Successivamente, Berlinguer ha letto una lettera di Boccia, in cui respingeva l'accusa di essere inaffidabile e dichiarava che la situazione non era stata presentata correttamente. La verità che Boccia voleva rivelare riguardava l'assenza di una relazione con il Ministro Sangiuliano.

L’ultima edizione di “È Sempre CartaBianca” avrebbe dovuto aprire con un’intervista a Maria Rosaria Boccia, ma l’ imprenditrice ha desistito all’ultimo minuto, nonostante avesse precedentemente accettato l’intervista con Bianca Berlinguer. È stata la stessa conduttrice a fare la rivelazione, spiegando che Boccia non solo aveva accettato un’intervista esclusiva ma aveva anche proposto di partecipare alla discussione con gli altri ospiti, per evitare che la sua intervista venisse discussa senza di lei. Ma, purtroppo, al suo arrivo presso gli studi Palatino quel pomeriggio, ha deciso di rinunciare all’intervista, sostenendo che non eravamo abbastanza informati sul suo caso. Ha espresso il desiderio di prenderne una settimana per riflettere e ha promesso di tornare la prossima settimana. Successivamente, Berlinguer ha letto in diretta una lettera inviata da Maria Rosaria Boccia, nella quale respinge l’accusa di essere inaffidabile, assegnatale da Sallusti, affermando che non ha paura della verità e che non vuole ingannare gli italiani. Ha anche dichiarato che la situazione non è stata presentata nei termini corretti e che si è allontanata solo perché non c’erano le condizioni per illustrarla a dovere.

