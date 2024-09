Boccia su Sangiuliano: 'Sono dispiaciuto per le sue dimissioni, lui era degno di quella posizione'

No, non sono per nulla soddisfatta, decisamente, egli era degno di quella posizione, è un individuo altamente qualificato, a mio avviso anche un uomo di grande integrità. Si è ritrovato in una circostanza che non ha saputo governare, mi rincresce enormemente. Gennaro Sangiuliano ha appena attrave...

No, non sono per nulla soddisfatta, decisamente, egli era degno di quella posizione, è un individuo altamente qualificato, a mio avviso anche un uomo di grande integrità. Si è ritrovato in una circostanza che non ha saputo governare, mi rincresce enormemente. Gennaro Sangiuliano ha appena attraversato, adesso come ex ministro, la porta del Collegio Romano quando Maria Rosaria Boccia, figura centrale della controversia politica di fine estate, esprime il suo pensiero sulle sue dimissioni, un gesto inevitabile, osserva, dopo l’enorme turbinio mediatico, però avrebbe potuto evitare, dicendo la realtà fin dal principio. Al mosaico mancano ancora parecchie tessere, tuttavia la business woman di Pompei, con pettinatura e make up impeccabili, intervistata da In Onda su La7, respinge l’etichetta di ‘informatrice’: Decisamente no. Non osservavo il ministro, collaboravo con il ministro. E aggiunge: Non temo le indagini, ho espresso la realtà. In questi giorni sono rimasta a casa, mi sono ritrovata su tutte le testate, sommersa dalla situazione, posta in disparte dai giornalisti, sotto casa, nei negozi, ho deciso di rimanere a casa. Ho riflettuto e ho risposto solo quando il ministro ha parlato, ho rispettato l’uomo e le istituzioni. Sono sempre stata da sola a casa, il ministro lo conosce perfettamente perché ci siamo tenuti in contatto, fino all’altro giorno sera, dopo il meeting con Meloni. Mi ha chiesto come mi sentivo e mi ha comunicato che anche lui non stava attraversando un periodo tranquillo. Dell’intervista di Sangiuliano al Tg1 non era a conoscenza: Non mi ha informato, non ho avuto nemmeno la possibilità di informare la mia famiglia, non è stato un gesto molto gentile.

Boccia illustra come sia stato Sangiuliano, durante un dialogo con la consorte, ad avviarla all’insaputa della stessa, permettendo a Boccia di essere partecipe della chiacchierata tra marito e moglie. Nell’ambito di tale chiacchierata, la signora del ministro avrebbe sollecitato al marito di annullare l’incarico di Boccia. Il mio incarico è stato annullato per il desiderio di una signora? O per la mia mancanza di abilità?, si interroga. E aggiunge: In questa verità ci sono molte donne che non stiamo citando. Richiedo al ministro di esporre la verità su di noi. Riteniamo che tutta questa vicenda debba concludersi al più presto possibile, evitando ulteriori danni a chiunque e senza implicare altre persone. Non è corretto che un ministro persista nel dichiarare cose non corrette, estendendo la rete di bugie a individui che potrebbero essere travolti, enfatizza.