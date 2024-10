Un bus di linea precipita in un burrone nella città di Cairoma, in Bolivia: tra morti e feriti è una strage

Una vera e propria strage è avvenuta nel corso della notte italiana in Bolivia, dove un bus di linea è precipitato all’improvviso in un burrone. Non c’è stato scampo per 8 dei passeggeri del mezzo pubblico, i quali sono tutti deceduti. Altre 9 persone sono, invece, rimaste ferite.

Bolivia, bus precipita in un burrone: 8 morti

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto vicino alla città di Cairoma, nella provincia di Loayza di La Paz, come comunicato dal comandante del dipartimento della polizia della regione Boliviana, Edgar Cortez. Secondo quanto appreso, il bus in questione apparteneva a una compagnia di trasporti pubblici che serve la tratta tra la città di El Alto ed era guidato da una persona di 30 anni. Al momento, non è chiaro cosa sia realmente successo. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica del sinistro. Sono note, però, le conseguenze dell’incidente: 17 persone coinvolte, delle quali 9 sono morte sul colpo. Gli altri 8 passeggeri sono rimasti feriti.