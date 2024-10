Nel corso delle ultime ore, l’Idf è tornata a colpire con estrema violenza l’area medio orientale, e nello specifico un ospedale della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti palestinesi, i morti a seguito dell’operazione israeliana sarebbero almeno 4, con oltre 70 feriti.

Medio Oriente, raid di Israele su ospedale: 4 morti e 70 feriti

L’esercito di Israele ha colpito con un pesante raid l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa, nella parte centrale di Gaza. Morte e distruzione all’interno di una tendopoli che ospitava centinaia di persone. 4 di loro sono morte, mentre altre 70 sono rimaste ferite.

Il Libano lancia un razzo su Israele: i danni

Circa in contemporanea, un razzo libanese sfondava le difese israeliane e colpiva un edificio vicino a Binyamina, nella zona di Ramot Menashe del distretto settentrionale di Haifa. Anche in questo caso, 4 persone sono morte (tutti militari), e altre decine sono rimaste ferite. Era dal 7 ottobre scorso che Israele non subiva un attacco di tale efficacia militare.