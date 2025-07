Tuvalu, il piccolo Stato insulare nel Pacifico scomparirà per colpa del camb...

Tuvalu, per chi non lo conoscesse, è un piccolo Stato insulare nel Pacifico, composto da nove isole coralline e si trova a metà strada tra le Hawaii e l’Australia. Per colpa del cambiamento climatico, questo piccolo Stato è destinato a scomparire.

Tuvalu, il piccolo Stato insulare nel Pacifico scomparirà per colpa del cambiamento climatico?

Come detto Tuvalu è un piccolo arcipelago situato nell’Oceano Pacifico: nove isole coralline incantevoli che, però, sono destinate a scomparire per colpa del cambiamento climatico.

Tuvalu ha infatti una altitudine media inferiore a un metro sul livello del mare e oggi è uno degli Stati più a rischio a seguito del cambiamento climatico. Pensate che negli ultimi trent’anni il livello del mare è salito di 15 cm ed è destinato ad arrivare a 20 entro qualche decennio, come indicato dalle proiezioni della Nasa. Da notare che alcune zone dell’arcipelago sono già sommerse durante le “king tides”. Cosa faranno dunque gli abitanti di Tuvalu?

Tuvalu, è tempo di emigrare

Come abbiamo appena visto, Tuvalu è destinato a essere sommerso dall’oceano. Già ora la situazione è preoccupante e lo sarà ancora di più andando avanti. E, chi abita sull’arcipelago? Nel 2024 Tuvalu ha firmato un accordo con l’Australia, ovvero il trattato Falepini Union, che consente a 280 cittadini l’anno di potersi trasferire in Australia, con residenza permanente e accesso a servizi educativi e sanitari. Questo, tra l’altro, è il primo accordo internazionale per la migrazione climatica permanente.