Maltempo in corso: temporali, grandinate e rischio alluvioni colpiscono la Spagna. Strade allagate ed evacuazioni in atto.

Nelle ultime ore la Spagna è stata colpita da un’ondata di maltempo eccezionale che ha provocato pesanti disagi in diverse regioni del paese. Forti piogge accompagnate da violente grandinate hanno causato l’allagamento di numerose strade, rendendo difficili gli spostamenti e creando situazioni di pericolo per la popolazione. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione di alcune zone, mentre le previsioni indicano un peggioramento nelle prossime ore e l’allerta resta alta.

Spagna: un’inaspettata ondata di maltempo a fine luglio e allerta meteo per le prossime ore

Dopo una prima ondata di temporali intensi, nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, legato all’arrivo di una depressione d’aria fredda in rapido movimento. L’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha già diramato un’allerta arancione per la Catalogna e le aree circostanti, dove le precipitazioni potrebbero superare i 40 mm in un’ora, aumentando il rischio di alluvioni lampo. I fenomeni previsti potrebbero essere particolarmente violenti, con grandinate di grandi dimensioni e piogge torrenziali in grado di provocare danni importanti.

Maltempo in Spagna, strade allagate e violenti grandinate colpiscono il paese: evacuati gli edifici

Ieri la regione di Murcia è stata teatro di condizioni meteorologiche estremamente avverse, caratterizzate da temporali violenti e grandinate che hanno imbiancato le strade e causato accumuli significativi di acqua. A Moratalla sono stati registrati fino a 90 litri per metro quadrato, mentre a Caravaca de la Cruz si sono raggiunti i 50 litri.

A seguito delle esondazioni, tra cui quella della Rambla del Garruchal a Beniaján, il servizio di emergenza 112 ha attivato il Plan Inunmur in emergenza di livello 1. Tra le 12 e le 22 di ieri sono arrivate 53 segnalazioni di danni provocati da acqua e grandine, con Caravaca e Calasparra tra le località più colpite. Le principali arterie, come l’avenida Gran Vía, sono state sommerse dall’acqua, provocando deviazioni e difficoltà al traffico.

In alcune aree, come la calle Cuesta de la Plaza, è stata disposta l’evacuazione di residenti a rischio di crollo, mentre a Calasparra la grandine di notevoli dimensioni ha reso necessaria la chiusura di alcune vie a causa delle inondazioni. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni gravi alla raccolta del melocotón IGP di Cieza, anche se resta da valutare l’impatto sulla coltivazione di mandorle, prossima alla raccolta.