Previsioni meteo, è allerta gialla per maltempo in quattro regioni: ecco quali

Previsioni meteo, è allerta gialla per maltempo in quattro regioni: ecco quali

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, per domani, venerdì 25 luglio 2025, è stata diramata un’allerta meteo gialla su quattro regioni: ecco quali.

Previsioni meteo per venerdì 25 luglio 2025

In molte regioni in bel tempo a lasciato spazio a piogge e temporali già nella giornata di oggi e, domani, sarà ancora peggio, in quanto è stata diramata un’allerta gialla su quattro regioni.

Prima di vedere insieme quali sono, facciamo un rapido riassunto di come sarà il tempo domani, venerdì 25 luglio. L’Italia sarà infatti spaccata in due, se al Sud resisterà non solo il bel tempo ma anche il grande caldo, con temperature che potranno superare anche i 40 gradi, al Nord la situazione sarà molto diversa, con forte instabilità. Al centro tempo abbastanza stabile.

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, quattro regioni in allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su quattro regioni per maltempo. Già a partire dalla serata di oggi, giovedì 23 luglio 2025, cominceranno le piogge e i forti temporali. L’avviso si estende anche per la giornata di domani, venerdì 25 luglio, soprattutto nelle prime ore del mattino. Ma, quali sono le quattro regioni a rischio? Sono Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. In questo regioni c’è il rischio di forti temporali e rovesci di forte intensità. Attenzione anche a improvvise raffiche di vento e grandinate.