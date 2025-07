Clima tropicale in Italia: dal caldo record all’arrivo del ciclone Circe con temporali, grandine e un netto calo delle temperature.

Le previsioni meteo segnalano l’arrivo di forti temporali accompagnati da grandine, che interesseranno diverse regioni nelle prossime ore. I fenomeni atmosferici, caratterizzati da violenti rovesci, mettono in allerta le autorità e la popolazione, soprattutto nelle aree più esposte al rischio. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere persone, animali e beni materiali da possibili danni.

Dal caldo record al clima tropicale: un’estate anomala

L’Italia sta vivendo un’estate fuori dal comune, caratterizzata da temperature elevate e condizioni climatiche che ricordano scenari tropicali più che la tradizionale stagione estiva mediterranea.

Nelle ultime settimane si sono registrati valori termici da record, con il Sud e le isole maggiori che sfiorano punte di 45°C, e notti “super tropicali” con temperature che non scendono sotto i 30 gradi. Questa ondata di caldo intenso, dominata dall’anticiclone africano, ha portato l’estate italiana a dilatarsi ben oltre i tre mesi canonici, spingendo gli esperti a parlare di una stagione ormai estesa fino a ottobre. Tuttavia, questo caldo estremo non è l’unica faccia della medaglia: il cambiamento climatico in corso sta rendendo il clima sempre più instabile e imprevedibile.

Temporali e grandine in arrivo, le previsioni meteo: ecco le zone più colpite

Dopo giorni di afa, l’arrivo del Ciclone Circe dall’Irlanda segna l’inizio di un’importante svolta meteorologica. Già dalla serata di mercoledì 23 luglio, le Alpi e le Prealpi saranno interessate dai primi temporali, che nelle ore successive potrebbero estendersi alla Valle Padana e alle regioni del Nord-Ovest.

Il maltempo, inizialmente concentrato sul Nord, si diffonderà venerdì al Centro e nel weekend anche al Sud, accompagnato da un netto calo delle temperature, con diminuzioni che potranno superare i 10-15 gradi. Questa fase instabile rappresenta una pausa necessaria dal caldo africano, ma non la fine definitiva: secondo gli esperti, l’ondata di calore tornerà, rendendo questa estate particolarmente lunga e turbolenta.