L’Italia si prepara a una settimana di fuoco. Dal 21 al 27 luglio 2025, il termometro potrebbe toccare cifre mai viste prima, soprattutto nel Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo de “iLMeteo.it”, parla di una vera e propria fiammata africana, pronta a scatenarsi sulle nostre terre. Quello che aspetta è un caldo feroce, quasi infernale, con punte che potrebbero superare i 48 gradi.

E forse, solo forse, sfiorare i 50.

Meteo in Italia sotto l’effetto del caldo intenso, come cambierà nelle diverse regioni

La Sicilia sembra essere il bersaglio principale di questa ondata di calore eccezionale. Lunedì 21 luglio, il meteo prevede per le zone interne tra Siracusa e Catania vedranno il termometro schizzare verso i 45°C, ma c’è il rischio che il vento secco e rovente possa far salire la colonnina di mercurio ancora più in alto. Il record europeo di 48,8°C, registrato nel 2021 a Floridia, potrebbe cadere da un momento all’altro. Pensare di arrivare vicino ai 50 sarebbe un evento senza precedenti per l’Italia e per tutta Europa.

Il caldo non risparmia nemmeno Sardegna e Puglia: nel weekend precedente all’inizio ufficiale dell’ondata africana, il 19 e 20 luglio, si prevedono temperature attorno ai 40°C diffuse. Un assaggio di quello che verrà. E se il Sud brucia, il Nord no sta certo tranquillo.

Nord e Centro Italia: il meteo tra temporali e un calo di temperature e del caldo

Mentre il Sud soffoca sotto il peso del caldo torrido, al Nord la situazione meteo è più instabile. Il 19 luglio i temporali colpiranno le Alpi e le pianure vicine. Domenica 20 si replica con qualche rovescio isolato, ma altrove regna il sole cocente. Il 21 luglio, primo giorno della settimana rovente, le piogge intense continueranno a spostarsi verso il Nord a causa di un vortice atlantico in discesa di latitudine.

Martedì 22 e mercoledì 23 un’altra perturbazione darà ulteriore tregua alle regioni settentrionali, portando temporali e un lieve calo delle temperature. Il Centro Italia, invece, vivrà un mix: caldo intenso e qualche temporale sparso. Quindi, se al Sud si brucerà, altrove ci sarà più aria… ma solo per poco.