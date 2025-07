Meteo, ondate di calore, picco nel weekend: bollini arancioni domenica in 6 c...

Sarà un weekend bollente, soprattutto in 6 città, che saranno da bollino arancione. Vediamo insieme le previsioni meteo per il 19 e 20 luglio e le sei città più calde.

Meteo, le previsioni per il weekend del 19 e 20 luglio 2025

Le previsioni meteo per il weekend del 19 e 20 luglio annunciano un caldo record su sei città italiane, e pericolo temporali un pò su tutta la Penisola, ma soprattutto in Piemonte e in Lombardia, dove sono previste anche possibili grandinate.

Il caldo, come detto, si farà sentire, soprattutto nella giornata di domenica, anche se non sono previsti al momento bollettini rossi. Anzi, in alcune città bollettini verde fino a domenica: Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Meteo, bollettino ondate di calore: domenica bollini arancioni in 6 città

Il weekend nel complesso sarà segnato dal bel tempo con però possibili temporali, soprattutto su Piemonte e Lombardia. Il Ministero della Salute, per la giornata di domenica 20 luglio, ha annunciato che saranno 6 le città con bollino arancione, quindi rischio caldo per le persone più fragili, a cui si consiglia di non uscire nelle ore più calde. Le sei città sono: Palermo, Perugia (queste due bollino arancione anche sabato 19), Bari, Cagliari, Campobasso e Roma.