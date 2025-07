Le uova che si comprano al supermercato non hanno riportato particolari difetti, se non che queste diventano marce se passati diversi giorni senza essere consumate. Quanto è accaduto in Cina sembra avere dell’incredibile perché da comuni uova sono nati moltissimi pulcini, cerchiamo di capire come mai si è verificato questo episodio.

Pulcini dalle uova del supermercato, episodio incredible in Cina

L’evento si è verificato in una cucina di Quingdao nella provincia cinese di Shendon, per la precisione nell’appartamento della signora Jiang, come riportato da Leggo.it

La donna ha udito un pigolio da uno dei tre cartoni acquistati e di lì a poco il pavimento si è trasformato in un allevamento di pulcini, la signora infatti ne ha contati ben 70.

Dietro al fenomeno però vi sarebbe la tradizione delle huò zuhzi ovvero comunemente conosciute come “perle vive”.

Queste huò zuhzi sono uova di gallina fecondate ed incubate per 11-14 giorni e successivamente bollite. In questo periodo l’embrione ha modo di formarsi se non le si fa bollire subito.

Questo piatto fa parte della tradizione culinaria cinese ed ha il potere di essere un cibo ricostituente oltre che di grande aiuto per la fertilità e la vitalità.

La signora Jiang le ha lasciate fuori dal frigo, la temperatura estiva elevata ha fatto il resto, favorendo la schiusa delle uova.

Un caso del genere può verificarsi in Italia?

No, un caso così non si può verificare in Italia perché le uova vengono fornite ai supermercati da allevamenti industriali dove galli e galline sono divisi per evitare la fecondazione.

Inoltre le uova appena deposte vengono messe in celle frigorifere non permettendo all’embrione di nascere di conseguenza non possono schiudersi anche se le si lascia fuori dal frigo.