Uccide i genitori e li nasconde in casa per 4 anni: 36enne condannata all'erg...

Una 36enne uccide i suoi genitori e nasconde i corpi per quattro anni: si è dichiarata colpevole di tutti i capi di imputazione

Avrebbe ucciso entrambi i genitori e nascosto in casa i loro corpi per quattro anni, poi avrebbe svuotato i loro conti correnti. Con queste accuse Virginia McCullough, 36enne inglese, è stata condannata all’ergastolo.

Uccide i genitori e nasconde i corpi in casa

La 36enne Virginia McCullough ha ammesso il duplice omicidio dei genitori, il padre John, di 70 anni, e la madre Lois di 71, avvenuto nel giugno del 2019 nella loro casa a Chelmsford, in Inghilterra. Per anni ha mentito a tutti, dai parenti agli amici, fingendo che i due coniugi fossero lontani da casa per una vacanza.

Dopo quattro anni dall’omicidio la donna ha ammesso il delitto davanti alla Corte di Chelmsford. Secondo la testimonianza fornita ai magistrati, e riportata dal Daily Mail, prima avrebbe avvelenato il padre con dei medicinali, poi avrebbe ucciso la madre con una coltellata al petto.

“È stata un’indagine estremamente complessa. Le azioni dell’imputata hanno avuto un impatto significativo ed emotivo sul gruppo familiare e i nostri pensieri oggi vanno innanzitutto a loro”, ha dichiarato l’ispettore Lydia George.

Le indagini dopo la sparizione dei coniugi

L’orribile delitto è stato scoperto a causa dei mancati appuntamenti del padre con il medico per controllare l’ipertensione. L’uomo era affetto da diabete di tipo 2, colesterolo alto e glaucoma, problemi di salute che richiedono cure e appuntamenti regolari.

Il ritrovamento dei corpi nascosti in casa

La donna avrebbe avvolto i corpi dei defunti genitori in plastica da imballaggio e infilati all’interno di sacchi a pelo. I due cadaveri sarebbero stati poi posti in un armadio a doppia anta, che all’arrivo degli agenti erano sigillati con del nastro adesivo e blocchi di cemento erano stati posti davanti.

Il giudice ha condannato la 36enne all’ergastolo con pena minima di 36 anni.