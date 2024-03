Una tremenda tragedia si è consumata nel paesello tedesco di Hohentengen, luogo che si trova al confine con la Svizzera, nel distretto di Waldshut. Lì, un ragazzo italo-tedesco di appena 19 anni ha compiuto una strage inenarrabile: ha ucciso i suoi gentori e suo fratello. Anche la sorella del ragazzo è stata ferita nella furia dell’attacco, ma sarebbe fuori pericolo di vita.

Germania, 19enne uccide genitori e fratello: l’omicidio

A Hohentengen vivono circa 4 mila anime, e molte di loro sono di origine italiana. Si tratta, infatti, di uno di quei paesi tedeschi che più ha conosciuto l’immigrazione dal nostro Stato. Una cittadina calma e tranquilla, scossa nelle scorse ore da un dramma indicibile. Un ragazzo di 19 anni, infatti, ha colpito a morte, armato di coltello, suo padre e sua madre (61 e 58 anni), per poi scagliarsi contro il fratello 34enne e la sorella. Papà, mamma e fratello non ce l’hanno fatta a sopravvivere alla furia omicida del 19enne: sono morti i primi due in casa, il terzo in ospedale.

Germania, 19enne uccide genitori e fratello: le indagini

La sorella del ragazzo è stata trasferita in clinica con un elicottero, ma secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. La polizia tedesca ha raggiunto il neo-maggiorenne in casa e lo ha arrestato: “Non ha opposto la minima resistenza” – raccontano i media locali.