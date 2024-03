Germania, flixbus si ribalta: diversi morti

In Germania è avvenuto un grave incidente, con un bilancio tragico di cinque persone morte e venti feriti. L’incidente ha visto coinvolto un autobus Flixbus che si è ribaltato questa mattina sull’autostrada A9, nelle vicinanze di Lipsia. La società tedesca di autobus, ha confermato che entrambi i conducenti sono sopravvissuti. Al momento non sono disponibili informazioni sull’identità o l’origine delle vittime. I feriti e gli altri passeggeri superstiti sono stati trasportati in ospedale per ricevere assistenza medica.

Flixbus ribaltato, dove è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:45 mentre il Flixbus, in viaggio da Berlino a Zurigo e poi a Monaco, si trovava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz. L’autobus avrebbe dovuto effettuare una sosta a Lipsia intorno alle 10, ma il tragico evento ha interrotto il suo percorso. L’autostrada A9 è stata chiusa in entrambe le direzioni. I passeggeri, tra cui 53 persone e i due autisti, sono stati scagliati dai sedili a causa del ribaltamento dell’autobus, che ha riportato gravi danni. I soccorsi sono stati immediati, con cinque elicotteri intervenuti sul luogo dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

La filiale tedesca di Flixbus ha riferito che al momento le circostanze esatte dell’incidente e il numero preciso dei feriti non sono ancora chiari. Stanno collaborando attivamente con le autorità locali e i soccorritori per ottenere una comprensione completa sulla dinamica dell’accaduto. A bordo c’erano 53 passeggeri e 2 autisti. Flixbus ha ribadito che la sicurezza dei passeggeri e degli autisti è la loro massima priorità e ha espresso solidarietà verso coloro che sono stati coinvolti nell’incidente e le loro famiglie. Ulteriori dettagli saranno comunicati non appena disponibili.