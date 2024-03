Un autobus si è ribaltato in Germania: diverse vittime

Un pullman Flixbus si è ribaltato in Germania provocando diversi feriti. Non è chiaro cosa sia accaduto e le forze dell’ordine sono impegnate sul posto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Autobus si ribalta in Germania

Faceva parte dell’azienda Flixbus, l’autobus che si è ribaltato in Germania sulla strada A9, vicino Lipsia.

Stando alla dinamica, sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo andando poi a sbattere contro degli alberi.

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari, che hanno accertato il numero delle vittime e lavorato con i vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza, rimuovendo il mezzo.

Ora bisognerà accertare cosa è accaduto.

Autobus ribaltato in Germania: la dinamica

Le forze dell’ordine sono a lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emerso finora, sappiamo che il guidatore ha perso il controllo del veicolo, che viaggiava fra Wiedemar e Schkeuditzer, in direzione Monaco.

Non sono chiari i motivi per cui l’autobus sia finito fuori strada ribaltandosi, per poi schiantarsi contro un gruppo di alberi.

A bordo c’erano 53 passeggeri più un paio di autisti che si davano il cambio. I sanitari hanno soccorso 20 feriti e accertato la presenza di 5 vittime.

L’azienda ha dato la disponibilità a collaborare con le autorità che lavorano al caso, in più ha espresso in un comunicato, vicinanza ai parenti delle vittime e a tutte le persone colpite da questa tragedia.

Queste sono le informazioni disponibili al momento, si attendono aggiornamenti.

Intanto le forze dell’ordine hanno iniziato sono a lavoro per ricostruire il tutto, interrogando coloro che già sono in grado di rilasciare dichiarazioni e analizzando eventuali filmati di telecamere di zona.