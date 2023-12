Bus di linea esce di strada e si ribalta: il terribile incidente, che poteva tradursi in una terribile tragedia, si è consumato a Torrevecchia Pia. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, 12 passeggeri sono rimasti feriti. Di questi, tre sono stati trasportati in ospedale. Nessuno, però, sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Torrevecchia Pia, bus di linea esce di strada e si ribalta

Il sinistro si è verificato intorno alle 16:20 di giovedì 14 dicembre sulla strada provinciale 9, in prossimità della frazione di Cascina Bianca di Torrevecchia Pia. L’autobus si è improvvisamente ribaltato, accasciandosi su un fianco e sconfinando in un campo. Nonostante la gravità dell’accaduto, fortunatamente nessun passeggero è rimasto ferito gravemente.

In totale, stando alle prime indicazioni, i feriti sarebbero 12: nove sono stati medicati sul posto mentre tre persone sono state portate in ospedale.

Soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono recati i sanitari dislocati a bordo di un’automedica, di un’auto infermieristica e di tre ambulanze, gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Per quanto riguarda i tre pazienti ospedalizzati, si tratta di una adolescente di 16 anni che ha riportato un trauma cranico, di una giovane donna di 25 anni che ha riportato un trauma cranico e al bacino e del conducente del bus di linea che ha riportato un trauma alla schiena.

Tutti e tre i feriti sono stati indirizzati all’ospedale San Matteo di Pavia dove sono arrivato in codice giallo.