Doveva essere una vacanza come tante, trascorsa con le amiche tra le spiagge e il sole di Ibiza. Invece, per una ragazza italiana di 36 anni, quel viaggio si è concluso nel peggiore dei modi. Dopo giorni di attesa e speranza, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: la giovane è morta sull’isola spagnola.

Il malore improvviso per la ragazza italiana al ritorno da Formentera

Francesca Ariazzi, 36 anni, originaria della provincia di Brescia, si è sentita male poco dopo essere scesa dal traghetto che da Formentera l’aveva riportata a Ibiza. Erano da poco passate le sei del mattino del 19 luglio, quando la donna ha perso conoscenza nel porto dell’isola, a pochi passi dalla fine del viaggio. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, i soccorsi non sarebbero intervenuti tempestivamente.

Ragazza italiana muore in vacanza ad Ibiza: cinque giorni di lotta in ospedale

Rianimata sul posto, Francesca è stata trasportata all’ospedale Can Misses, dove è rimasta ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici e cinque giorni in rianimazione, il cuore della giovane ha cessato di battere. La madre e il compagno, entrambi accorsi immediatamente sull’isola, le sono stati accanto fino all’ultimo.

Lutto a Brescia, Francesca lascia famiglia e colleghi

Francesca lavorava come executive assistant per la direzione regionale di una banca e viveva nel quartiere Sant’Eufemia, a Brescia. Era laureata in lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale, e lascia nel dolore i genitori, una sorella e il fidanzato.

La salma è ancora a disposizione delle autorità spagnole, mentre la famiglia è impegnata nell’organizzazione del rimpatrio. L’intera comunità bresciana si stringe ora nel cordoglio.