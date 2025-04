Bollette: Boccia, 'governo non dà risposte e rifiuta confronto'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “La destra ha fatto ormai tre manovre su 5 nella legislatura. E siamo al 4o Def, con tutti i problemi che abbiamo denunciato. E sui costi dell’energia non c’è stato mai un confronto parlamentare serio". Così a Sky Economia il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"La verità è che la maggioranza sa solo obbedire al governo che ha varato un Dl Bollette che non risolve il problema del costo dell’energia per la maggioranza delle famiglie e non affronta in modo strutturale i problemi delle imprese come testimoniato dalle prese di posizione di Confindustria che ha espresso ‘forte contrarietà per l’assenza di misure concrete a sostegno del cuore produttivo del Paese’".

"Noi chiediamo risposte serie che il governo non ha dato, trascinando il Paese nel mercato libero e poi facendo marcia indietro, rifiutandosi poi di disaccoppiare il costo del gas da quello dell’energia. Perché il governo non vuole discutere di questo? L’unica verità è che negli ultimi due anni il costo delle bollette è aumentato per famiglie e imprese”.