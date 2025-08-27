Bologna: Bignami, 'diversi da sinistra, per noi la droga fa schifo'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Nel giorno in cui il presidente del Consiglio dal palco del Meeting di Rimini pronuncia parole forti e potenti contro la droga, preannunciando anche la sua visita alla comunità di San Patrignano, apprendiamo che il Comune di Bologna a guida Pd ha deciso la d...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Nel giorno in cui il presidente del Consiglio dal palco del Meeting di Rimini pronuncia parole forti e potenti contro la droga, preannunciando anche la sua visita alla comunità di San Patrignano, apprendiamo che il Comune di Bologna a guida Pd ha deciso la distribuzione gratuita di pipe in alluminio per consentire l’inalazione di sostanze a base di cocaina.

Il tutto a spese dei cittadini bolognesi. Una vera e propria induzione al consumo di droga e alla dipendenza di sostanze stupefacenti. Una ragione per essere orgogliosi di Giorgia Meloni, del suo Governo e della differenza che ci distingue da questa sinistra. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la droga fa schifo!”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.