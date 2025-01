Nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte del bimbo di 3 anni avvenuta a Brunico il 26 dicembre scorso. La procura di Bolzano ha iscritto uno dei genitori nel registro degli indagati, poiché si trovava nell’abitazione al momento in cui il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. L’inchiesta è aperta per omicidio volontario con l’aggravante dei maltrattamenti.

Bimbo morto a Brunico: indagato un genitore

I carabinieri di Brunico erano giunti sul posto per prestare assistenza e le condizioni del bambino erano subito apparse critiche. Arrivato in ospedale, il personale sanitario aveva notato la presenza di numerosi lividi e contusioni sul corpo, suscitando il sospetto che fosse necessario avviare un’indagine. L’ipotesi investigativa è quella di un omicidio volontario in presenza di maltrattamenti.

L’autopsia è stata eseguita il 30 dicembre presso l’ospedale di Bolzano:

“Allo stato attuale l’esito dell’autopsia non è ancora prevenuto, essendosi la patologa incaricata riservata di presentare le proprie valutazioni entro 60 giorni dall’incarico. Da una prima e superficiale valutazione non sono emersi elementi a conferma dell’ipotesi investigativa, ma non si possono escludere, allo stato, azioni di natura dolosa. Vige, in ogni caso, il principio di innocenza”, comunica la Procura.

L’iscrizione nel registro degli indagati è stata necessaria anche per autorizzare l’autopsia, ma gli inquirenti stanno comunque cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

I risultati dell’autopsia saranno cruciali per fare luce sull’accaduto, su cui i carabinieri di Brunico continuano a indagare. È ancora da chiarire se si sia trattato di una banale caduta e per questo è fondamentale partire dalle cause del decesso per ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte del bimbo.