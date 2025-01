Tragedia a Marsa Alam, in Egitto, dove un bambino friulano di 9 anni, Mattia Cossettini, è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia. Dopo una gita in barca, il piccolo ha manifestato un malessere che inizialmente si pensava fosse un colpo di calore. Gli è stata somministrata una flebo e, successivamente, è stato messo sotto osservazione nel resort. Durante la notte, però, le sue condizioni sono peggiorate e, nonostante il trasporto in ospedale, Mattia è deceduto nella mattina del 6 gennaio. Un rapporto dell’ospedale, giunto in queste ore, avrebbe confermato il motivo del decesso.

Bambino morto a Marsa Alam, il rapporto dell’ospedale

“Mattia Cossettini è deceduto per complicazioni di un tumore cerebrale, di cui soffriva già prima di recarsi in Egitto”, lo ha scritto su Facebook la “Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso”.

Le autorità egiziane hanno precisato, inoltre, che il bambino era anche affetto da un’infezione polmonare batterica, che avrebbe causato l’arresto cardiaco. Il rapporto dell’ospedale riporta che il piccolo è stato sottoposto a una TAC, che ha evidenziato un’emorragia cerebrale causata dal tumore. Sono stati prelevati campioni di liquido dalla trachea, è stata praticata una via per l’inserimento di ossigeno nei polmoni e sono stati effettuati vari tentativi di rianimazione, tutti vani.

Bambino morto a Marsa Alam, la versione della famiglia

I genitori di Mattia non erano in alcun modo a conoscenza di patologie che potessero riguardare il loro bambino di nove anni, né di un problema di salute grave che avrebbe potuto provocarne la morte.

La famiglia ha deciso di non rilasciare dichiarazioni né di commentare l’accaduto. Si è affidata a un avvocato per fare luce sulla tragedia e capire se ci fosse stata la possibilità di salvare il loro bambino. I genitori, tornati in Friuli, stanno attendendo il ritorno della salma.

Nel frattempo, le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause della morte e verificare possibili ritardi nella diagnosi e nel trattamento.