Ispezioni sul lavoro in aumento, 7 aziende su 10 trovate con irregolarità: i...

Ispezioni sul lavoro in aumento, 7 aziende su 10 trovate con irregolarità: i...

Nel 2025, il controllo sul rispetto delle normative sul lavoro ha registrato un’impennata significativa. Le ispezioni nelle aziende sono cresciute sensibilmente, portando alla luce un alto numero di irregolarità. Questo aumento nei controlli riflette l’impegno delle autorità nel garantire condizioni di lavoro più sicure e legali, ma mette anche in evidenza criticità che molte imprese continuano a presentare dopo tante tragedie.

Sicurezza sul lavoro in Italia: irregolarità e incidenti spingono a intensificare le ispezioni

Le ispezioni sul lavoro sono aumentate soprattutto per rispondere a una situazione critica legata alla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Nonostante le normative esistenti, il numero di irregolarità riscontrate e, purtroppo, di incidenti mortali resta alto. Ogni anno, infatti, molte aziende non rispettano pienamente le norme di sicurezza, mettendo a rischio la vita e la salute dei lavoratori.

Questo allarme spinge le autorità a intensificare i controlli, con l’obiettivo di prevenire tragedie, tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere una cultura della sicurezza sempre più rigorosa. Le ispezioni mirate e il ricorso a tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, rappresentano strumenti fondamentali per individuare e correggere le violazioni prima che causino conseguenze gravi.

Boom di ispezioni sul lavoro: irregolarità in oltre 7 aziende su 10

Nel primo trimestre del 2025 sono state condotte 35.744 verifiche nelle imprese (38.263 includendo anche le ispezioni amministrativo-contabili), registrando un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024. La comunicazione arriva dall’Inl, l’Ispettorato nazionale del lavoro. Su 21.469 casi già conclusi, sono state riscontrate irregolarità in 15.588, pari al 74%.

Le pratiche chiuse con esito negativo sono state 15.882, segnando un incremento del 20%, grazie anche a una migliore capacità di analisi e selezione degli obiettivi ispettivi. Le verifiche specifiche su salute e sicurezza sono cresciute del 28%, passando da 10.439 a 13.367.

Solo l’attività ispettiva del personale Inl ha consentito di recuperare 42.711.527 euro tra contributi e premi nei primi tre mesi del 2025, con un aumento del 12%.