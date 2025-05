Un incidente improvviso e terribile che ha lasciato tutti sconvolti. Tanto più considerato il fatto che per la giovane vittima si trattava del primo giorno di lavoro. Il dramma è avvenuto a Sant’Elena (Venezia), in Darsena: un incidente nautico costato la vita ad una giovane di 17 anni, soccorsa d’urgenza ma senza che i sanitari del Suem potessero fare nulla per salvarla.

La ragazza è caduta da un catamarano rimanendo impigliata nell’elica del natante. Come è potuto succedere? Ecco chi è la giovane deceduta e qual è la prima ricostruzione dei fatti.

Dramma in darsena, morta 17enne impigliata nell’elica di un catamarano

I vigili del fuoco lagunari sono giunti in loco in meno di dieci minuti coadiuvati dall’elicottero Drago 160 e dai sommozzatori di Vicenza del reparto volo. Uno dei sub si è immerso in acqua immediatamente e nell’arco di poche decine di secondi è riuscito a liberare la giovane andando a tagliare la cima. Il tutto è avvenuto poco dopo le 1830 quando la 17enne, che si trovava a bordo del catamarano, è improvvisamente caduta in acqua rimanendo però impigliata nell’elica dell’imbarcazione con una cima.

Soccorsa dai sanitari sono state avviate subito le manovre di rianimazione per poi trasferirla in ospedale. Poco dopo però il suo cuore ha smesso di battere. La giovanissima si chiamava Anna C., studentessa nata a Treviso e residente a Malcontenta: era al suo primo giorno di lavoro e faceva parte dell’equipaggio del catamarano che, in quel momento, era ormeggiato. Si trattava dunque della sua prima esperienza insieme ad un vero equipaggio, certamente con l’auspicio di poter essere richiamata anche nel corso della stagione estiva per dar seguito a quello che non era solo un lavoro ma una grande passione. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza che cosa sia accaduto.