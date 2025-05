Un 13enne è stato accoltellato insieme al suo cane ieri pomeriggio, venerdì 16 maggio, si presume da uno spacciatore 27enne per questioni legate alla droga. Purtroppo, l’ultima notizia è che il cane non ce l’ha fatta.

13enne accoltellato a Milano insieme al cane: morto l’animale, arrestato un 27enne

Il 13enne, di origine egiziane, è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, insieme al suo cane.

Il giovane è stato soccorso da un amico di 19 anni che lo ha trasportato in auto all’ospedale Fatebenefratelli. Il 13enne era gravemente ferito insieme al suo Rottweiler che ha riportato diverse ferite da arma da taglio.

Il ragazzo è stato ricoverato, ed è ancora in gravi condizioni, mentre il cane è stato soccorso dagli infermieri dell’ospedale con una flebo in attesa di essere trasferito in taxi in una clinica veterinaria.

Il cane non ce l’ha fatta

Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Milano Duomo è emerso che l’amico 19enne si era diretto in via Vittorio Veneto a Milano e lì è stato aggredito insieme al 13enne e a un altro ragazzo per comprare della droga. Tra loro e lo spacciatore sarebbe nata una lite e quest’ultimo avrebbe aggredito con un grosso coltello sia il 13enne che il cane.

Da qui sarebbe partita la corsa con l’auto del 19enne verso l’ospedale Fatebenefratelli dove il 13enne è stato ricoverato in terapia intensiva. Il cane ha cercato di seguire il padrone dentro l’ospedale, ma ferito si sarebbe accasciato al suolo. In attesa del taxi per portarlo alla clinica veterinaria di Sant’Angelo, gli infermieri dell’ospedale hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo il Rottweiler è morto poco dopo essere arrivato in clinica.

La svolta: arrestato un 27enne

L’autore, presunto, dell’accoltellamento è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 27enne cubano, rintracciato e identificato a Pozzuolo Martesana, nel milanese.

Il giovane è stato riconosciuto da una ferita da taglio che riportava alla mano destra, compatibile con l’aggressione durante la quale è rimasto ucciso il cane del 13enne. Nel corso delle indagini è stata recuperata l’arma del delitto, un coltello con lama di circa 20 centimetri, occultata in un campo nei pressi di via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L’uomo ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto. Ora si trova nel carcere di San Vittore.