Un pomeriggio di terrore in centro a Milano

Oggi pomeriggio, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso la comunità. In corso Vittorio Veneto, un tredicenne egiziano è stato accoltellato durante un presunto acquisto di sostanze stupefacenti. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15, quando il giovane, accompagnato da un amico di 19 anni, è stato coinvolto in una lite con uno spacciatore.

La situazione è degenerata rapidamente, portando a ferite gravi per il ragazzo e alla morte del suo cane, un rottweiler, anch’esso accoltellato.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne, inizialmente presentatosi come un soccorritore, ha poi rivelato di essere stato presente all’acquisto di droga. Dopo l’aggressione, i tre giovani coinvolti sono fuggiti in auto, ma il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli. Qui, i medici hanno riscontrato una ferita penetrante al torace, con perforazione polmonare. Fortunatamente, il ragazzo è stato stabilizzato e non è in pericolo di vita, ma ha perso una quantità significativa di sangue.

Le reazioni e le indagini in corso

La scena dell’aggressione ha lasciato un segno profondo nella comunità. Una grande macchia di sangue e un tirapugni abbandonato sono stati rinvenuti vicino all’auto del ferito. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite, con la Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Milano che sta esaminando il luogo dell’incidente. Il deputato Riccardo De Corato ha espresso la sua preoccupazione per l’aumento della violenza in centro città, chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

Questo episodio mette in luce un problema crescente di violenza giovanile e di spaccio di droga nelle aree urbane, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di interventi più incisivi da parte delle autorità competenti.