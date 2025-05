Il braccialetto elettronico: un’illusione di sicurezza

Il braccialetto elettronico, concepito come strumento di protezione per le vittime di violenza, sta mostrando le sue evidenti lacune. Durante un recente question time al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato come, in caso di allerta, le vittime si trovino spesso in situazioni di pericolo lontane dall’intervento delle forze dell’ordine.

Questo solleva interrogativi cruciali sulla reale efficacia di questo dispositivo.

Le testimonianze delle vittime

La testimonianza di Raffaella Marruocco, sorella di una vittima di femminicidio, mette in luce la fragilità del sistema. “Mia sorella non era in chiesa né in farmacia, ma in casa, e non era al sicuro. Esiste un posto più sicuro della propria casa?” ha dichiarato, evidenziando come il braccialetto elettronico non abbia impedito la tragedia. Questo caso specifico, in cui l’aggressore ha potuto accedere all’abitazione senza che il dispositivo segnalasse la sua presenza, dimostra che il sistema attuale è inadeguato.

La necessità di misure più efficaci

Le parole di Raffaella Marruocco sono supportate anche da Giuseppe Villa, legale della famiglia, che afferma: “Bisogna studiare bene delle alternative, evitando rimedi fittizi che non servono a nulla”. La richiesta di misure più restrittive e efficaci è sempre più forte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle vittime e prevenire ulteriori tragedie. La questione del braccialetto elettronico non è solo una questione tecnica, ma un tema che tocca profondamente la vita e la sicurezza delle donne.

Un sistema da rivedere

Il dibattito attorno al braccialetto elettronico evidenzia la necessità di un ripensamento radicale delle politiche di protezione delle vittime di violenza. È fondamentale che le istituzioni ascoltino le voci delle vittime e delle loro famiglie, per sviluppare strategie che non solo rispondano alle emergenze, ma che garantiscano una protezione reale e duratura. Solo così si potrà sperare di ridurre il numero di femminicidi e di violenze domestiche nel nostro paese.